Глава Ингушетии принял участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

МАГАС, 26 февраля. /ТАСС/. Акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" прошла в Ингушетии, экзамен вместе с 45 родителями выпускников школ региона сдал и глава республики Юнус-Бек Евкуров, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Смысл инициативы в том, чтобы показать, что государственная итоговая аттестация - четко организованный процесс с понятными и выполнимыми заданиями. А самое главное, пройдя через всю процедуру, мы, взрослые, осознаем, что это не так страшно, и показываем это своим детям, вдохновляем их. Призываю всех родителей и учителей более тщательно подойти к подготовке своих выпускников к предстоящему ЕГЭ - не надо пугать детей страшным экзаменом, необходимо их поддерживать", - сказал Евкуров.

Все происходящее на экзамене, как и положено на ЕГЭ, фиксировали видеокамеры, отмечается в сообщении. Пробный экзамен состоял из восьми заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ, и сочинения по предложенному тексту.

"К нам поступили заявки от 45 родителей, которые сегодня и попробовали свои силы. Нам важно, чтобы родители после своего опыта сдачи ЕГЭ могли поделиться своим опытом с детьми и настроить их на успешную сдачу госэкзаменов", - сказал министр образования республики Юсуп Костоев.

Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" проводится по инициативе Рособрнадзора третий год. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.