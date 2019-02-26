В Петербурге в 2019 году создадут Центр организации соцобслуживания для пожилых людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Центр организации социального обслуживания, который будет обеспечивать сопровождение пожилых людей, нуждающихся в социальной и медицинской помощи, создадут в Санкт-Петербурге уже в текущем году. Об этом на заседании городского правительства во вторник заявил председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

20 февраля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ заявил о том, что в ближайшие годы в стране нужно сформировать новые направления "на стыке здравоохранения и социального обслуживания". Глава государства отметил необходимость в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе, учтя в ней в первую очередь потребности конкретной семьи и конкретного человека.

"В Санкт-Петербурге в рамках совершенствования системы долговременного ухода предусмотрено создание в текущем году Центра организации социального обслуживания, подведомственного комитету по социальной политике. Деятельность центра обеспечит включение механизмов долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в предоставление сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи каждого конкретного человека", - сказал Ржаненков.

Он отметил, что потребность в создании такого подразделения диктуется увеличением продолжительности жизни и ростом численности пожилых людей в Петербурге. Согласно приведенным им данным, сейчас в городе проживает 1,16 млн человек старше 60 лет, что составляет 21% от общей численности его населения, из них граждан старше 80 лет - более 218 тыс. человек.

Доступность соцобслуживания

Предполагается, что центр во взаимодействии с органами здравоохранения будет заниматься выявлением граждан, нуждающихся в посторонней помощи - как социальной, так и медицинской.

"Центр будет осуществлять обследование условий жизни гражданина, которое позволит принять правильное решение о необходимой конкретной помощи", - пояснил задачи нового подразделения Ржаненков. Вместе с тем, центр будет проводить сопровождение граждан при получении социальных услуг в различных сферах - здравоохранении, образовании, занятости, физкультуре и спорте и других.

Офисы центра будут расположены в 13 районах города, в их числе - четыре межрайонных бюро, они будут работать по принципу "одного окна" - там можно будет оформить необходимые документы на все виды помощи. Сопровождением людей в решении конкретных проблем будут заниматься социальные участковые. "Очень надеемся, что центр станет эффективным инструментом повышения качества и доступности социального обслуживания жителям нашего города", - отметил председатель комитета.

В этой связи временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов указал на важность подбора кадров для таких подразделений. "Нужно найти людей, которые с любовью и уважением относятся к пожилым людям, здесь не должно быть людей черствых", - сказал он. "Это новое для нашего города, и мы не пожалеем ни средств для этого, ни каких-то других ресурсов", - резюмировал Беглов на заседании.