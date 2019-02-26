Папа Римский временно отстранил кардинала Пелла от выполнения своих обязанностей

ВАТИКАН, 26 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск временно отстранил признанного виновным в насилии над детьми австралийского кардинала Джорджа Пелла от выполнения всех своих обязанностей и каких-либо контактов с несовершеннолетними. Об этом сообщил во вторник временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.

"В целях обеспечения правосудия Папа Римский уже принял превентивные меры в отношении кардинала Пелла по его возвращении в Австралию. До окончательного выяснения всех фактов кардинал Пелл отстранен от служения и выполнения всех обязанностей и, как предусмотрено нормой, от любых контактов с несовершеннолетними", - указал Джизотти. При этом в заявлении указывается, что в Ватикане будут ожидать окончания всего процесса, в том числе апелляционного, учитывая, что кардинал отверг обвинения и намерен отстаивать свою невиновность во всех судебных инстанциях, включая высшие.

"Мы представляем, как эта ранящая новость шокировала многих людей и не только в Австралии. Мы проявляем максимальное уважение к австралийскому правосудию и ждем окончание апелляционного процесса", - добавил Джизотти.

Ранее стало известно, что австралийский суд признал Джорджа Пелла виновным в пяти эпизодах сексуального насилия над детьми. Пелл совершил инкриминируемые ему действия 22 года назад в отношении 13-летних мальчиков. Вынесение приговора, как ожидается, состоится в первую неделю марта, иерарху Римско-католической церкви грозит наказание в виде 50 лет заключения.

76-летний кардинал в прошлом был архиепископом Мельбурна и Сиднея. В 2014 году он переехал в Ватикан и стал префектом (главой) секретариата по делам экономики Святого престола. Его называют особенно близким нынешнему понтифику человеком. Пелл был включен Франциском в специальную кардинальскую комиссию, которая должна подготовить обширную реформу Римской курии.

С началом процесса на родине Папа Римский предоставил кардиналу бессрочный отпуск. Пелл был исключен из кардинальской комиссии, но сохранял пост префекта. На данный момент - это самый высокопоставленный представитель Римско-католической церкви, признанный виновным в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. В отношении Пелла идут еще два процесса по схожим обвинениям и о сокрытии фактов насилия над несовершеннолетними со стороны подчиненных. По одному из них он уже был оправдан за недостатком доказательств, напоминает новостной канал Rai News 24.