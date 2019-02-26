Кабмин к середине апреля предложит новые критерии для претендующих на соцпомощь

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Профильные ведомства к середине апреля должны представить свои предложения по изменению законодательства, чтобы сделать выдачу социальных пособий более адресной. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в своем Twitter .

"На форуме в Сочи обсуждали использование новых критериев, по которым люди могут претендовать на социальные пособия, чтобы их получали те, кто действительно нуждается, - написал глава правительства. - К середине апреля профильные министерства предложат соответствующие изменения в законодательство".

Поручение подготовить и представить в правительство предложения о внесении в законодательство РФ изменений по вопросу совершенствования системы государственных социальных пособий и выплат Медведев дал Минтруду, Минфину, Минэкономразвития и ФНС. В частности, предлагается расширить применение критериев нуждаемости (бедности) и при необходимости уточнить их. Согласно опубликованному на сайте кабинета министров перечню поручений, эта работа должна быть завершена до 17 апреля 2019 года.

Кроме того, премьер-министр рекомендовал до 1 мая 2019 года высшим должностным лицам субъектов РФ "провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения и представить результаты анализа в Минтруд и Минэкономразвития". Указанные ведомства должны обобщить представленную информацию и при необходимости представить предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты РФ до 1 июня 2019 года.

В ходе встречи с главами регионов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи Медведев согласился с участниками дискуссии в том, что зачастую социальную помощь получают те, кто на деле в ней не нуждается. При этом люди, которые в действительности едва сводят концы с концами, по тем или иным критериям не подпадают под прописанные условия. Премьер отметил, что необходимо смотреть не только на уровень доходов, но и на уровень расходов граждан и учитывать эти факторы при распределении пособий и субсидий.