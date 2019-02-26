Умерла супермодель Ольга Пантюшенкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Супермодель 1990-х годов Ольга Пантюшенкова умерла от рака в начале февраля в Санкт-Петербурге. О ее кончине стало известно лишь во вторник, факт подтвердил ТАСС историк моды Александр Васильев.

"В Петербурге она вела очень закрытый образ жизни и скончалась в одиночестве в больнице на 44-м году жизни", - сказал Васильев.

В 1991 году Пантюшенкова заняла третье место в конкурсе "Супермодель СССР". Она работала у модельеров Карла Лагерфельда и Джона Гальяно, участвовала в показах Christian Lacroix, Christian Dior, Chanel, Kenzo, Cacharel, Valentino, Balenciaga, Thierry Mugler и других всемирно известных модных домов, входила в международный топ-15 самых востребованных манекенщиц мира.

По словам Васильева, Пантюшенкова была любимицей многих брендов, в частности Gianni Versace и Tierry Mugler. "В жизни она была особенной, застенчивой и поэтичной. А закат карьеры пришелся на 2000-е годы", - отметил историк моды.

Подруга детства супермодели Оксана Полевикова сообщила ТАСС, что причиной смерти Пантюшенковой стало онкологическое заболевание, с которым она боролась последние годы. "Умерла от онкологии. В начале года повторились метастазы", - сказала Полевикова.

Она отметила, что Пантюшенкова всегда была очень тихой, спокойной, отчасти замкнутой, что обычно несвойственно для девушек из модельного бизнеса.