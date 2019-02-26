Ревизия всех сельхозземель Ингушетии пройдет до 10 марта

МАГАС, 26 февраля. /ТАСС/. Специальная рабочая группа, в компетенцию которой войдет проверка всех сельхозземель региона, будет создана в Ингушетии. Ревизия использования пахотных земель будет проведена до 10 марта, говорится в сообщении пресс-службы главы региона по итогам заседания комиссии правительства региона по земельным вопросам.

"Поручаю создать рабочую группу и до 10 марта провести полную ревизию всех крестьянско-фермерских хозяйств и ГУПов в республике. На каком основании были заключены договора, под какие нужды взята земля, и выполнил ли требования арендатор. Изъять участки у тех, кто не использует земли по назначению", - приводятся в сообщении слова Евкурова.

В рабочую группу, которую возглавит замминистра сельского хозяйства, войдут представители управления регионального Россельхознадзора и общественных советов муниципальных образований.

"Мы должны перераспределить земли и предоставлять их тем, кто реально трудится, что-то выращивает, разводит крупный и мелкий рогатый скот, приносит пользу республике, обеспечивает налоговые поступления. Пахотные земли не должны пустовать. Необходимо предоставлять земельные участки под конкретные цели и задачи с установлением точных сроков их выполнения", сказал Евкуров.