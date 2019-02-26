Казачий культурно-исторический центр в Минводах представил обновленную экспозицию

ПЯТИГОРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Казачий культурно-исторический центр в Минеральных Водах впервые показал обновленную экспозицию, посетители могут увидеть бронзового оленя скифской работы, а также наконечники ордынских стрел и артефакты Кавказской войны. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

"На стендах и стеллажах есть предметы, относящиеся к кобанской культуре, скифской и золотоордынской эпохам, а также артефакты Кавказской войны. Здесь можно увидеть портреты военачальников, образцы оружия разных времен, иконы, подлинные документы и фотографии", - рассказала пресс-секретарь комитета Наталья Гребенькова.

Экспозиция собрана по инициативе атамана Минераловодского районного казачьего общества Терского казачьего войска Олега Губенко. "Есть золотоордынские наконечники стрел и скифская бронза, которая досталась мне от отца, учителя истории. На Кавказе представлена тагарская культура - археологическая культура эпохи бронзы и железа (VIII-III века до н. э.)... У нас выставлен также бронзовый олень [скифской работы] в прыжке, который позднее оказался тесно связан с символикой донского казачества, на гербе которого изображено это животное", - сказал Губенко.

Кроме того, в центре демонстрируют коллекцию стрелкового оружия, которую передал в дар местный казак Петр Голдин. В этом собрании представлены три французских ружья 1777 года и прусские ружья с клеймами короля Фридриха Вильгельма III, чьи солдаты участвовали в Наполеоновских войнах. Отдельное место в музее занимают иконы, в частности образ "молодого Спасителя" конца XIX столетия, на котором Христос показан "практически без бороды", отметил собеседник агентства.

Музей Казачьего культурно-исторического центра в Минеральных Водах был открыт в 2017 году. Его экспозиция посвящена Первой мировой войне, русским революциям и Гражданской войне, казачьим персоналиям того периода. Значимую часть занимают фото и предметы быта различных казачьих войск Российской империи - Терского, Кубанского, Сибирского, Оренбургского и Забайкальского.