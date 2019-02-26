Судебные приставы выдворили из России 38 тыс. нарушителей-иностранцев в 2018 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы в 2018 году по решениям судов выдворили из РФ более 38 тыс. нарушителей-иностранцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

"В 2018 году судебными приставами препровождены до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации свыше 38 тыс. человек", - сообщили в ФССП. Более 450 млн рублей было затрачено на покупку билетов для выдворения иностранцев. В 2013 году число выдворенных приставами иностранцев составляло 33,2 тыс.

Кроме того, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) выполнили более 5,7 млн заявок на обеспечение безопасности судебных заседаний и проведении исполнительных действий, а также охрану 130 зданий арбитражных судов и 2871 здания федеральных судов общей юрисдикции.

"В суды доставлено более 281,2 тыс. лиц, подлежавших приводу по уголовным делам, и более 20,7 тыс. лиц, подлежавших приводу по административным делам. Судебными приставами по ОУПДС задержаны и переданы в органы внутренних дел около 12 тыс. лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда", - сообщили в ФССП.

Более 3,8 тыс. задержанных приставами разыскивались за совершение преступлений средней тяжести, а также тяжких и особо тяжких преступлений.