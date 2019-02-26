Пять центров молодежного инновационного творчества откроются на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены создать пять новых центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) в регионе в ближайшие два года. Два центра откроются уже в марте 2019 года, сообщает во вторник пресс-служба министерства экономического развития края.

"В марте будут открыты два новых центра молодежного инновационного творчества. Эти центры начнут свою деятельность в городах Георгиевске и Изобильном… Помимо запускающихся в марте, в этом году будет открыт еще один центр и два планируется ввести в 2020 году", - уточняется в сообщении.

В ЦМИТ Георгиевского городского округа школьники смогут знакомится с инженерными специальностями, конструированием. В Изобильненском городском округе создать ЦМИТ планируется на базе местного центра культуры и спорта. "Создание такого центра очень значимо для городского округа, у детей появится возможность получать новые знания в области техники, IT-технологий, для школьников это очень интересно", - пояснили ТАСС в администрации городского округа.

Первые подобные центры открылись в Ставропольском крае в 2017 году, в настоящий момент в регионе работают шесть ЦМИТ и детский технопарк "Кванториум". В центрах инновационного творчества школьники в возрасте 10-15 лет знакомятся с технологиями 3D-печати, 3D-моделирования, 3D-сканирования, лазерными технологиями, работой с электронными компонентами и т. д.