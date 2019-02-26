ФСПП добилась от должников в 2018 году исполнения требований 44,6% производств

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские судебные приставы в 2018 году добились погашения или начала погашения долгов почти по половине всех исполнительных производств. При этом само число исполнительных производств достигло самого высокого уровня за последние несколько лет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФССП, "в общей сложности в прошлом году на исполнении находилось 87,6 млн исполнительных производств, 46,4 млн (53%) из них составили акты несудебных органов и должностных лиц. В результате реализации всего комплекса мер по 39,1 млн (44,6%) исполнительных производств различных категорий должники исполнили требования исполнительных документов либо приступили к выполнению своих обязательств".

Согласно данным статистики приставов, в 2018 году стремительный рост числа исполнительных производств впервые стал приостанавливаться. Если в 2012 году приставы вели 51,9 млн исполнительных производств, в 2014 году - почти 62 млн, в 2017 году - 86,2 млн, то в 2018 году их число выросло лишь до 87,6 млн. При этом в 2017 и 2018 годах приставы возбудили за год 60 млн новых производств (в 2014 году - менее 40 млн).

Сумма переданных приставам долгов выросла с 4,2 трлн рублей в 2012 году до 5,7 трлн в 2014 году и до 10 трлн 130 млрд рублей в 2017 году. В минувшем году эта сумма составила 10 трлн 329 млрд рублей.