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"ВКонтакте" откроет региональное представительство в Казани

Презентация состоится 7 марта на стадионе "Казань Арена"

"ВКонтакте" запускает в Казани программу региональных представителей, сообщается в пресс-релизе социальной сети. Столица Татарстана станет вторым городом, где будет работать экспериментальный проект.

"Татарстан - крупный регион со своей спецификой. Мы уверены, что "ВКонтакте" должна присутствовать в жизни республики еще активнее - и с этим нам поможет программа локальных представителей", - отметил директор по развитию медиапродуктов соцсети Арсений Ашомко.

Команда "ВКонтакте" познакомит местных авторов с представителем соцсети, а также расскажет о планах взаимодействия на мероприятии 7 марта, которое состоится на стадионе "Казань Арена".

"ВКонтакте" объявила о планах открыть представительства в крупных городах России в середине января. Официальные представители соцсети должны будут анализировать особенности потребления медиа и создания контента в конкретном регионе. В их задачи будут входить консультации местных авторов контента и СМИ, а также поддержка интересных проектов. 

Первое локальное представительство "ВКонтакте" появилось 30 января в Екатеринбурге.

Штаб-квартира "ВКонтакте" находится в Санкт-Петербурге, также представительства компании есть в Москве и Сочи.

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РоссияТатарстан
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