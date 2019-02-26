Около 1,4 тыс. должников по алиментам в РФ могут получить статус "безвестно отсутствующих"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Почти 1,4 тыс. алиментщиков, скрывающихся от приставов, могут получить статус "безвестно отсутствующих". Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ.

"В 2018 году судебные приставы помогли сформировать пакет документов о признании должников по алиментам безвестно отсутствующими 1384 взыскателям", - сообщили в службе приставов.

В марте 2018 года вступили в силу поправки в закон "Об исполнительном производстве" о порядке признания должника по алиментам безвестно отсутствующим, что даст право его несовершеннолетним детям и другим нетрудоспособным иждивенцам получать ежемесячную пенсию по случаю потери кормильца. Суд может признать должника безвестно отсутствующим, если его розыск оказался безрезультатным в течение одного года. Имущество безвестно отсутствующего может быть передано в доверительное управление, а сам такой гражданин может быть снят с регистрации в жилом помещении собственником помещения. Уже к июлю 2018 года в суды было подано 381 заявление о признании должников безвестно отсутствующими, из которых 129 (34%) были признаны таковыми судом.

По оценке ФССП, на момент принятия закона такой статус могли получить 4 тыс. алиментщиков. В 2018 году в розыске находились 107,6 тыс. алиментщиков, из них разыскали 52,9 тыс. В 2017 году из более 100 тыс. разыскиваемых нашли 56 тыс.

Как отметили в ФССП, в 2018 году у приставов находились 1,6 млн производств по алиментам - на 19 тыс. меньше, чем в 2017 году. За год приставы провели 103,4 тыс. арестов имущества алиментщиков. За счет ограничения выезда за рубеж с алиментщиков взыскали 7 млрд рублей, за счет ограничения водительских прав - 3,7 млрд рублей; в отношении 117 тыс. должников за год были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 5.35.1 КоАП, в отношении 52,3 тыс. - уголовные дела по ст. 157 УК РФ. Попавшие под уголовные дела выплатили долги еще на 190 млн рублей.

Всего за 2018 год приставы взыскали долги по алиментам на 15,2 млрд рублей. По 614,5 тыс. неоконченных исполнительных производств производится выплата за счет взыскания с доходов должников, в том числе из зарплаты. Вместе с тем, в 2018 году судебные приставы активно разъясняли взыскателям по алиментам их право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим в случае безрезультатного розыска.