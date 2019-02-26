Власти Испании указали на отсутствие признаков криминала в смерти Малашенко

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Криминальных признаков в случае со смертью одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, по предварительным данным, нет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в Высшем суде Андалусии.

"Этим утром поступил предварительный отчет о вскрытии, который говорит, что смерть наступила в результате повешения, то есть, по предварительным данным, без криминальных признаков", - уточнили в суде. Там добавили, что окончательный доклад об итогах аутопсии поступит в течение месяца.

В понедельник российское посольство в Мадриде заявило, что гражданская гвардия Испании подтвердила факт кончины Малашенко. Теперь стражи порядка начали расследование произошедшего.

Малашенко окончил философский факультет МГУ, затем работал в Институте США и Канады Академии наук СССР. С 1992 года он являлся гендиректором телерадиокомпании "Останкино", а с 1993 по 1997 год занимал пост генерального директора НТВ. С 2000 года Малашенко переехал на постоянное жительство в США, часто бывал в Испании.