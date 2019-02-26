Митрополит Варсонофий освобожден от должности управляющего делами Московской патриархии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Священный Синод РПЦ удовлетворил просьбу митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия об освобождении его от должности управляющего делами Московской патриархии, сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"В рамках состоявшегося заседания члены Священного Синода рассмотрели и удовлетворили прошение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия об освобождении его от занимаемой им должности управляющего делами Московской Патриархии. Прошение было подано в связи со значительно возросшим за последнее время объемом работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии", - гласит заявление пресс-службы.

Согласно сообщению, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил: "Управляющим делами Московской патриархии Синод назначил митрополита Тверского и Кашинского Савву, первого заместителя управляющего делами Московской патриархии, а на его место - епископа Воскресенского Дионисия, викария святейшего Патриарха Московского и всея Руси".

Легойда отметил, что Синод остался доволен работой митрополита Варсонофия. "Священный Синод постановил удовлетворить прошение, выразив сердечную благодарность митрополиту Варсонофию за понесенные в течение десяти лет архипастырские труды в управлении делами Московской патриархии", - цитирует его пресс-служба.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский был утвержден в должности управляющего делами Московской патриархии решением священного Синода от 25 декабря 2009 года.