Синод РПЦ заменил наместника Троице-Сергиевой лавры

МОСКВА, 26 февраля. Священный синод РПЦ, очередное заседание которого состоялось в Москве во вторник, постановил освободить архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста от должности наместника Троице-Сергиевой лавры, сообщает пресс-служба синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Согласно его сообщению, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что новым наместником ставропигиального (то есть подчиненного непосредственно патриарху) монастыря станет епископ Бронницкий Парамон.

"Синод постановил освободить архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, викария Патриарха Московского и всея Руси от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, выразив ему благодарность за многолетнее окормление святой обители и сохранив за ним обязанности викария Патриарха Московского и всея Руси с титулом "Каширский" и председателя синодального отдела по монастырям и монашеству. Наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом "Сергиево-Посадский" был назначен епископ Бронницкий Парамон", - цитирует Легойду пресс-служба.

Епископ Парамон, гласит сообщение синодального отдела, уйдет с поста наместника Донского монастыря в Москве. На этом месте его заменит епископ Уржумский и Омутнинский Фома, который оставит для этого управление Уржумской епархией.

Архиепископ Сергиево-Посадский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Феогност был назначен наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры 30 ноября 1988 года указом патриарха Пимена.