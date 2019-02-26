Петербуржцы скорбят в связи со смертью поэта и прозаика Глеба Горбовского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Петербуржцы скорбят по поводу кончины своего земляка, одного из крупнейших поэтов России, лауреата Государственной премии РСФСР Глеба Горбовского, который скончался на 88-м году жизни. Телеграмму соболезнования в связи с утратой прислал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Ушел из жизни выдающийся российский, петербургский поэт и прозаик. Его произведения стали неотъемлемой частью золотого фонда отечественной литературы, прославили петербургскую школу поэзии. Непревзойденная лирика Глеба Горбовского, присущее ему тонкое чувство слога ставят его в один ряд с ведущими мастерами русской словесности", - говорится в телеграмме.

Как отмечает врио главы города, "стихи признанного мастера любимы многими поколениями наших сограждан". "Им присущи музыкальность рифмы и широта красочных образов. Они проникнуты добром и теплотой, богатством мысли и размышлениями о судьбах Отечества, любовью к родной земле и родному городу. Память о Глебе Яковлевиче Горбовском навсегда сохранится в наших сердцах", - отметил Беглов.

С теплотой вспомнил об ушедшем поэте литературовед Андрей Арьев, соредактор журнала "Звезда", в котором Горбовский печатался на протяжении многих десятилетий, начиная с 50-х годов прошлого века, когда его имя ворвалось в отечественную поэзию , как глоток свежего воздуха.

"Горбовский был, может быть, первым в конце 50-х - начале 60-х годов поэтом, который внес такое раскрепощение чувств в нашу поэтическую жизнь, во всяком случае, в ленинградскую. То, что в Москве делало четверо-пятеро поэтов, Горбовский сделал один. И счастливым образом рядом с ним появились чуть-чуть более молодые поэты, которые вместе с ним составили такую знаменитую поэтическую школу, куда входили потом и Бродский, и Кушнер, и Соснора. Но он был первым", - сказал корреспонденту ТАСС Андрей Арьев.

По его словам, "Горбовский был заслуженно популярен среди самых простых людей и среди тех, кто понимал что такое новая поэзия и что такое поэтический взрыв, который последовал на рубеже 50-60-х годов". Жизнь поэта складывалась по-разному, и нередко он отлучался от журнала, попадая в опалу, "потому что у него темперамент был такой, который не укладывался ни в какие рамки". Но это был очень цельный человек во всех своих поступках, считает Арьев.

О поэте

Начав жизнь в литературе с поэтического сборника "Поиски тепла", Горбовский написал затем более сорока книг стихов и прозы для взрослых и детей. Как поэт-песенник, он сотрудничал с Василием Соловьевым-Седым, Андреем Петровым, Станиславом Пожлаковым, Георгием Портновым, Александром Колкером, Александром Морозовым.

О времени и месте похорон Горбовского будет объявлено дополнительно.