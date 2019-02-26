Российские аэропорты начали пропускать пассажиров в самолеты по смартфону

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Аэропорты в Казани, Нальчике, Калуге и ряде других городов России уже начали принимать пассажиров по электронным посадочным талонам. Многие аэропорты технически готовы будут это сделать в 2019 году, некоторым понадобится время и дополнительные затраты на установку и обкатку оборудования и единых баз данных, сообщили ТАСС в аэропортах.

С 24 февраля вступил в силу приказ Минтранса, позволяющий пассажирам при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс проходить в стерильную зону аэропорта по электронному посадочному талону. Такой документ может быть использован в аэропорту при наличии информационной системы - электронной базы данных досмотра и устройства, сканирующего штриховой код. При этом в аэропортах останется возможность самостоятельной печати или получения талона, оформленного на бумажном носителе.

Аэропорты с опытом

Некоторые крупнейшие авиаузлы России уже имеют опыт работы с электронными посадочными. Например, в Казани в тестовом режиме систему электронных посадочных талонов запустили еще в 2018 году.

"На данный момент международный аэропорт Казань обслуживает пассажиров с электронными посадочными талонами. При этом, как и прежде, пассажиры при желании могут воспользоваться аппаратами самостоятельной печати посадочных талонов или получить посадочный талон, оформленный на бумажном носителе на стойках регистрации", - сообщили ТАСС в пресс-службе порта.

В среднем по итогам одного дня - 25 февраля - услугой воспользовались порядка 8-10% пассажиров, вылетающих рейсами тех авиакомпаний, которые предоставляют возможность онлайн-регистрации. "Однако на некоторых рейсах данный показатель достигает 20%. Мы прогнозируем увеличение доли "электронных" пассажиров в ближайшей перспективе", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Международный аэропорт Уфы также имеет подобный опыт. В прошлом услугой пользовались пассажиры авиакомпаний Utair, S7 Аirlines и "Аэрофлот". Также в обоих терминалах аэропорта размещены стойки drop-off, где можно оформить багаж, предъявив данные с мобильного устройства. Информацию о возможности применения электронных талонов авиаперевозчики размещают на своем сайте.

Технически готовы

Многие российские аэропорты перешли на работу с электронными посадочными талонами 25 февраля. "Аэропорт Нальчик готов к функционированию новой системы и со вчерашнего дня уже принимает пассажиров с электронными посадочными талонами авиакомпаний "Аэрофлот" и "Нордавиа". При этом важно отметить, что данное условие возможно при явке пассажира на посадку не менее чем за 20 минут до вылета и при отсутствии багажа", - сказал ТАСС представитель аэропорта.

Международный аэропорт Калуги также полностью готов пропускать пассажиров без бумажных посадочных талонов в стерильную зону, однако пока услугой никто не воспользовался. "Оборудование у нас такое есть. Для того чтобы пройти [в стерильную зону], человек должен зарегистрироваться онлайн, иметь только электронный посадочный талон с кодом", - сказала ТАСС советник гендиректора аэропорта Елена Галанова.

Запустят в ближайшее время

Многие воздушные гавани прорабатывают возможность запуска электронной системы до конца 2019 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе крупнейшего в Ханты-Мансийском автономном округе аэропорта Сургут, запуск системы в тестовом режиме начнется с 1 марта, а полностью функционировать она начнет с 1 апреля.

"В настоящее время с 1 марта система будет запущена в тестовом режиме. Месяц проверки и на устранение недочетов и потом пассажиры смогут по телефону показывать посадочный талон и проходить паспортный контроль", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе тюменского аэропорта Рощино сообщили ТАСС, что сейчас идет тестирование процедуры. Проверяют данную систему и в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. "В настоящее время мы тестируем технологическое решение, позволяющее обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами. Полноценное внедрение этой системы мы планируем закончить к началу летнего туристического сезона", - сказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Международные аэропорты Сочи и Краснодар полную интеграцию системы по работе с электронным талонами планируют завершить в марте. К началу летнего туристического сезона намерены перейти на электронные талоны в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону), Стригино (Нижний Новгород) и многих других.

Сроки не определены

Однако не все управляющие аэропортами компании определились со сроками запуска данной системы и смогут запустить ее в ближайшее время. В петербургском аэропорту Пулково пока не готовы назвать сроки введения электронных посадочных талонов.

"Мы анализируем, какие изменения требуются в оборудовании, электронных системах и процедурах, оцениваем объем инвестиций, ведем консультации с авиакомпаниями. После этого начнем внедрение. Сроки пока назвать не готовы, но в целом заинтересованы в запуске системы и повышении комфорта пассажиров", - рассказали ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

В калининградском аэропорту Храброво, где после реконструкции к чемпионату мира по футболу в 2018 году пассажиропоток достиг 2,1 млн человек, вопрос с внедрением электронных посадочных талонов также пока не решен, сообщила ТАСС представитель авиаузла Наталья Грицун. В аэропорту Хабаровска, крупнейшем в Дальневосточном федеральном округе, ТАСС сообщили, что обслуживать пассажиров по электронным билетам смогут в новом строящемся терминале внутренних авиалиний, который должны запустить в эксплуатацию осенью. В аэропорту Минвод пока не готовы к конкретным шагам, переход может занять не менее полугода. "Приказ разрешает применение новой системы, но только в тех аэропортах, где есть соответствующее оборудование, изучаем вопрос", - сообщили в аэропорту.

Проблема с базами данных и оборудованием

Многие аэропорты отмечают сложности в переходе на новую систему из-за отсутствия баз данных и специального оборудования. По мнению начальника службы организации перевозок аэропорта Читы Анатолия Коршуна, многие региональные аэропорты с ежегодным пассажиропотоком в 300-400 тыс. человек пока совершенно не готовы к переходу на электронные талоны.

"Речь идет о дорогостоящем оборудовании, которое нужно устанавливать на выходах, на регистрационных стойках. У нас сейчас пять систем регистрации - своя у каждой авиакомпании, на каждую нужно установить дополнительное программное обеспечение для сканирования штриховых кодов с электронных билетов", - сказал он.

По словам других собеседников агентства, купить сканеры и другое необходимое оборудование для аэропорта не настолько сложно и дорого. Главный вопрос на сегодняшний день - формирование единой электронной базы совместно с авиакомпаниями, чтобы аэропорт мог обращаться к ней для работы с пассажирами. "Пока не будет сформирована единая база данных для регионов, отказ от бумажных билетов становится невозможен", - сообщили ТАСС пресс-службе международного аэропорта Чебоксары.

Похожая проблема в Кирове. "Прийти с мобильным устройством и показать посадочный талон в аэропорту в Кирове пока нет возможности, потому что у нас нет информационной электронной схемы баз досмотра", - рассказал ТАСС начальник коммерческого отдела кировского аэропорта Победилово Алексей Губин.

Не все пассажиры принимают нововведение

При этом аэропорты не намерены полностью отказываться от бумажных посадочных талонов. По мнению собеседников агентства, некоторые пассажиры больше доверяют регистрации и бумажным талонам, другим нужны отчетные документы.

"Аэропорты не будут окончательно отказываться от бумажных посадочных талонов, потому что не все люди пользуются электронными посадочными талонами. По опыту аэропорта Барнаула могу сказать, что... люди более склонны доверять регистрации на стойках и получать бумажные посадочные талоны от агентов службы перевозок", - отметила представитель аэропорта.

При этом собеседники агентства отмечают, что не все авиакомпании предоставляют услуги онлайн-регистрации. "Самые массовые рейсы осуществляет авиакомпания "Победа", и сама авиакомпания онлайн-регистрацию не предоставляет", - отметил начальник коммерческого отдела аэропорта Победилово.