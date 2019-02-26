При Рособрнадзоре появится рабочая группа по оценке креативности школьников

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Специальная рабочая группа по оценке "мягких навыков" (soft skills), умении работать в команде и креативности будет создана при Рособрнадзоре. Об этом во вторник журналистам сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в рамках всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".

"При Рособрнадзоре создается рабочая группа по оценке "мягких навыков", креативности, умении работать в команде. Будет ли это в ЕГЭ, будет ли это добровольный экзамен, - будем решать и обсуждать. Это предложение было от президента РАН на сочинском форуме (Российский инвестиционный форум 2019 года - прим. ТАСС), мы его поддерживаем", - сообщил Кравцов.

Он отметил, что сопредседателем рабочей группы выступит президент РАН Александр Сергеев. Кроме того, по словам Кравцова, ведомство уже приступило к процессу создания методики оценки этих навыков вместе с РАН.

"Я еще раз повторюсь, что эти шаги нужно делать очень аккуратно, выверенно, у нас не должно быть каких-то революционных изменений", - отметил Кравцов.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил изменить Единый государственный экзамен, дополнив его задачами на креативность.