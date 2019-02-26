Беглов поручил проверить информацию о некачественной уборке снега в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил контрольному управлению городского правительства провести проверку информации, содержащейся в журналистском расследовании о последствиях некачественной уборки снега в городе, в эфире программы "Вести. Дежурная часть" 23 февраля на канале "Россия-1". Об этом он заявил журналистам во вторник после заседания правительства Петербурга.

В сюжете сообщалось, что Следственный комитет начал проверку в связи с падением глыбы льда в Санкт-Петербурге на 15-летнюю школьницу, которая в итоге попала в больницу. Это было не первое подобное происшествие, отмечалось в сюжете. По мнению его авторов, проблема, в частности, была не только в том, что улицы и дворы города были завалены снегом, но и в том, что ответственные за уборку люди вместо выполнения своих обязанностей якобы устраивали показательные фотосессии для отчета о проделанной работе.

"Я посмотрел передачу 23 февраля - журналистское расследование, дал соответствующее поручение контрольному управлению провести проверку тех фактов, которые указаны в [нем]. Прежде всего я хотел бы поблагодарить журналистов, которые его провели, нашли факты соответствующие, особенно про девочку, которая получила травму от сосульки, и не только она, еще многие жители получили соответствующие травмы - кто-то от сосулек, кто-то поскользнулся. Поэтому этим вопросом должны заняться как правоохранительные органы, так и мы создали соответствующую комиссию, и контрольное управление правительства Санкт-Петербурга будет плотно над этой темой работать", - сказал Беглов.

Врио губернатора отметил, что на состоявшемся в понедельник совещании с членами правительства Петербурга были даны жесткие указания по поводу приобретения уборочной техники. Беглов также сказал, что власти проводят проверку качества уборки города и наличия дворников на улице. Для управляющих компаний и муниципальных образований, которые отвечают за уборку территорий, будут проводиться специальные семинары.

"Все это в комплексе должно дать соответствующий результат, чтобы зима 2019 года [по своим проблемам] в Петербурге не повторилась в 2020 году. Для этого даны все необходимые распоряжения, я уверен, что все они будут выполнены и с последующими вызовами стихии мы справимся", - сказал он.

Проблема уборки снега стала одной из главных в Петербурге этой зимой: минувший январь стал одним из самых снежных за последние несколько лет, в первые дни февраля также шел сильный снег. В понедельник в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко сообщили, что с начала зимнего сезона в городе выпало 159 см снега, за это время с улиц вывезли более 3,2 млн куб. м снега. В настоящее время власти занимаются окончательной уборкой улиц и дорог - уже очищено от снега и наледи более 90% из них, привели в аппарате слова Бондаренко.