Мировой суд Петербурга не смог развести футболиста Аршавина с супругой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Мировой суд Петербурга во вторник в закрытом режиме не смог рассмотреть бракоразводный иск бывшего игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина к его жене Алисе. Как сообщили ТАСС в судебном участке № 97, куда ранее спортсмен подал соответствующее исковое заявление, его подсудность изменена.

"Иск направлен в другой суд по подсудности", - сказал собеседник агентства.

Это значит, что требование Аршавина развести его с супругой будет рассматривать другой суд и в другом районе города. Адвокат жены спортсмена Алисы Аршавиной сообщил, что гражданское дело будет рассмотрено в суде в Красносельском районе.

"Мы встретимся там с вами в двадцатых числах марта. Не думаю, что что-то произойдет раньше", - сказал журналистам защитник супруги спортсмена Александр Добровинский. Он также отметил, что сам судебный процесс может занять несколько месяцев. На сегодняшнее заседание в 97-й судебный участок Красносельского района Петербурга ни Аршавин, ни его супруга не явились.

Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в 2016 году, позже у них родилась дочь. В ноябре прошлого года футболист объявил о завершении карьеры. В составе "Зенита" он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, в составе сборной России - выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года.

В пресс-службе "Зенита" сообщали, что Аршавин станет руководителем международного проекта "Сириус" в клубе, в котором будут участвовать как учащиеся из регионов России, так и иностранные команды.