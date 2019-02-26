Минстрой предлагает ввести штрафы до 1 млн рублей для нарушителей в сфере ритуальных услуг

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минстрой России предлагает установить штрафы за нарушения в области оказания ритуальных услуг, максимальная сумма может составить до 1 млн рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) разработаны министерством, сообщили ТАСС в Минстрое во вторник.

"Изменения в КоАП вводят новую статью о нарушении законодательства в сфере похоронного дела <…> Ставки административных штрафов определены от 5 тыс. рублей до 1 млн рублей с учетом субъекта и состава правонарушения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении ТАСС). Законопроект о поправках в КоАП будет внесен в правительство до 1 апреля вместе с другим документом - проектом федерального закона "О похоронном деле в Российской Федерации", сообщили ТАСС в министерстве. Профильным законопроектом вводятся единые принципы и правила оказания ритуальных услуг, а также система контроля за специализированными службами.

В действующей редакции отсутствуют составы административных правонарушений, по которым можно привлечь к ответственности лиц за нарушения в сфере похоронного дела, отмечает разработчик. "С учетом этого вызывает затруднение привлечение к ответственности по существующим фактам коррупции, вымогательства, навязывания гражданам дорогостоящих услуг и предметов ритуального назначения", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект также регламентирует деятельность специализированных служб по вопросам похоронного дела, в том числе по приему заказов, порядок предоставления земельного участка для захоронения останков, праха умершего, правила выдачи тела умершего из морга.

Что будет считаться нарушениями в области ритуальных услуг

Минстрой предлагает ввести ответственность за нарушение порядка предоставления земельного участка для захоронения останков или праха умершего. Также к числу нарушений предложено относить оказание ритуальных услуг лицами, с которыми не заключено соглашение об осуществлении деятельности по организации похорон. Кроме того, профильное министерство считает нарушением подготовку могил, установку и демонтаж надмогильных сооружений и оказание услуг по уходу за местом захоронения лицами, не имеющими на это права.

Кроме того, в КоАП могут войти нарушения требований по приему заказов на организацию похорон, оказание прямого или косвенного влияния на родственников по приобретению ритуальных услуг, в том числе входящих в гарантированный перечень услуг по погребению. Ответственность может быть введена и за требование заключения договора на организацию похорон с конкретным подрядчиком, причем это требование распространяется на должностные лица и медицинских работников, которые получили информацию о смерти в силу своих должностных обязанностей.

"Таким образом, введение административных правонарушений и ответственности за их совершение позволит обеспечить соблюдение прав россиян, пресечь появление на пороге родственников умершего похоронных агентов до появления "скорой" и допуск на рынок только организаций, подтвердивших свою материально-техническую базу", - заключили в министерстве.