Депутат в Пермском крае предложила жителям самим чистить дворы от снега и наледи

ПЕРМЬ, 26 февраля./ТАСС/. Депутат городской думы Перми от партии "Единая Россия" Наталья Рослякова предложила местным жителям самостоятельно чистить дворы от снега и наледи, если в товариществе собственников жилья (ТСЖ) многоквартирного дома недостаточно средств на уборку придомовой территории специальными службами или нет желания их нанимать. С таким предложением она выступила во вторник на заседании городской думы.

"Мы понимаем, что за уборку дворов отвечают либо управляющие компании, либо ТСЖ и, конечно, я предложила такую идею, что администрации необходимо все-таки работать с управляющими компаниями по качеству уборки и не только администрация, но и сами жители должны быть заинтересованы, территория ТСЖ в многоквартирном доме - это частная собственность жильцов и, если, например, деньги израсходовали на другие нужды, а на уборку не хватает, то берем лопату и чистим сами", - сказала ТАСС Рослякова .

В пресс-службе городской думы ТАСС сообщили, что мнение Росляковой поддержали и другие депутаты. В частности, председатель гордумы Юрий Уткин сказал, что жильцы должны сами управлять своим двором и вправе выбирать: чистить дворы самостоятельно или нанимать подрядчиков.

По информации сайта администрации города Перми, февраль 2019 года стал самым снежным зимним месяцем в крае, с его начала выпало 61 мм осадков - это 205% от месячной нормы февраля. В этом месяце подрядчики увеличили объемы вывозки снега, только за прошедшие сутки с территории Перми вывезено более 17 тыс. кубометров снега, с начала зимнего содержания - порядка 718 тыс. кубометров, это на 218 тыс. кубометров больше, чем в 2018 году. На вывозе снега работает 300 единиц техники, ручную уборку осуществляет около 330 человек.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последние дни февраля и первые дни марта в Пермском крае будет преобладать облачная, снежная и относительно теплая погода с кратковременными похолоданиями, до среды под влиянием медленно смещающейся фронтальной зоны в большинстве районов временами будет идти слабый снег.