Около 100 человек будут соревноваться на региональном чемпионате WorldSkills в КБР

НАЛЬЧИК, 26 февраля. /ТАСС/. Третий региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Кабардино-Балкарии (КБР) стартовал во вторник в Нальчике, в нем примут участие около 100 конкурсантов из 33 образовательных учреждений региона, передает корреспондент ТАСС.

Церемония открытия прошла в Кабардино-Балкарском колледже "Строитель". "Год для этого движения в России очень знаменателен, у нас впервые пройдет чемпионат мира среди молодых профессионалов. Мы очень надеемся, что хотя бы один из наших ребят примет участие и покажет, что в Кабардино-Балкарии это движение развивается", - сказал на открытии министр образования КБР Ауес Кумыков.

Обладатели рабочих профессий сами обеспечивают свое будущее, уверена председатель комитета парламента КБР по образованию, науке и делам молодежи Светлана Азикова. "Что может быть лучше того, когда ты сам своими руками можешь заработать себе на жизнь. Рабочие специальности были и будут востребованы на все времена", - отметила она.

Ранее сообщалось, что в этом году Кабардино-Балкария впервые включит в число компетенций чемпионата "Молодые профессионалы" 50+ "Навыки мудрых". Участники будут соревноваться в компетенциях "Сварочные технологии", "Облицовка плиткой", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Парикмахерское искусство", "Технологии моды", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Поварское дело", "Сетевое и системное администрирование", "Медицинский и социальный уход", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", "Выпечка осетинских пирогов", "Преподавание в младших классах", "Дошкольное воспитание", "Мобильная робототехника".

Региональные чемпионаты "Молодые профессионалы" - самые масштабные в России соревнования по стандартам Worldskills среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет. Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдет в мае 2019 года в Казани.

Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" является официальным представителем международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы страны. WorldSkills Russia внедряет международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное сообщество и тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального образования через повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и руководителей.