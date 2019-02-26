Певица Татьяна Буланова через суд добилась алиментов от футболиста Владислава Радимова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Мировой суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования певицы Татьяны Булановой к экс-футболисту "Зенита" Владиславу Радимову о выплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Об этом ТАСС во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд решил взыскать в пользу Татьяны Булановой с Владислава Радимова алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере одной четверти части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно, начиная с 11 февраля 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Пара уже дано в разводе, их сын Никита Радимов появился на свет в марте 2007 года. Владислав Радимов в разные годы выступал за петербургский футбольный клуб "Зенит", московские "Динамо" и ЦСКА, а также за самарский ФК "Крылья Советов". Также был игроком сборной России по футболу. После завершения карьеры игрока стал главным тренером петербургского ФК "Зенит-2".