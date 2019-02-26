Продюсер спектакля после критики в Дагестане извинился за неумышленное оскорбление зрителя

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Актер и продюсер спектакля "Охота на мужчин" Иван Жидков после критики в Дагестане извинился за неумышленное оскорбление зрителей. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"От лица творческой группы проекта, приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать "чернуху". Эта классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет", - написал Жидков.
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Я Иван Жидков, Актер и продюсер спектакля, кадр из которого опубликовал у себя в посте @khabib_nurmagomedov .От лица творческой группы проекта ,приношу извинения за то,что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху». Эта классическая итальянская пьеса,которая играется по всему миру уже много лет. Наша главная цель - делать хорошие спектакли , которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали ,что она может вызвать такой резонанс. Директ завален угрозами . Я понимаю,это ответ на наше непредумышленное оскорбление , но всё же.. У каждого народа есть свои традиции и устои и мы их уважаем , но мы не учли ,что все так строго.Нас пригласили , мы с радостью приехали.То что произошло , думаю заставит задуматься о цензуре , многих , кто захочет организовать концерт или Спектакль в Дагестане. Ещё раз приносим свои извинения! P.s Всем мир
По его словам, в случае с постельной сценой творческий коллектив не ожидал, что это "может вызвать такой резонанс".
"Директ [в соцсетях] завален угрозами. Я понимаю, это ответ на наше непредумышленное оскорбление, но все же. У каждого народа есть свои традиции и устои, и мы их уважаем, но мы не учли, что все так строго. Нас пригласили, мы с радостью приехали", - добавил он, отметив, что произошедшее заставит задуматься о цензуре многих, кто захочет организовать концерт или спектакль в Дагестане.
Ранее в министерстве культуры Дагестана призвали предпринимателей, занимающихся организацией гастрольных туров, учитывать особенности региона при организации культурно-массовых мероприятий. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику постановки в Дагестане, заявил, что российское законодательство едино для всей территории страны, однако у разных регионов есть свои национальные традиции, которые нельзя не учитывать.