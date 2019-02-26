Продюсер спектакля после критики в Дагестане извинился за неумышленное оскорбление зрителя

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Актер и продюсер спектакля "Охота на мужчин" Иван Жидков после критики в Дагестане извинился за неумышленное оскорбление зрителей. Об этом он написал на своей странице в Instagram. "От лица творческой группы проекта, приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать "чернуху". Эта классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет", - написал Жидков.

По его словам, в случае с постельной сценой творческий коллектив не ожидал, что это "может вызвать такой резонанс".