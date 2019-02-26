Детский православный лагерь предложили открыть в Тамбовской области

ТАМБОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Детский православный лагерь всероссийского масштаба планируют открыть на базе молодежного центра "Спас" в Котовске Тамбовской области. Об этом во вторник сказала вице-губернатор Тамбовской области Наталья Астафьева на заседании координационного совета по туризму.

"Есть у нас в России масштабные общероссийские детские центры "Артек", "Сириус", одновременно огромное количество школьников посещают воскресные школы, много у нас детей православных, при этом тема отдыха для таких ребят мало развита. Подобных православных лагерей нет, почему бы на базе котовского "Спаса" не организовать такой [православный лагерь], куда смогут приезжать дети со всей страны. Это очень хорошая тема, в качестве туристической привлекательности региона ее нужно развивать", - сказала вице-губернатор.

По словам Астафьевой, для реализации этого проекта потребуется финансирование на ремонт и строительство инфраструктуры лагеря. "Там нужно будет организовать возможность для круглогодичного проживания в нем детей, сделать ремонт столовой и залов", - сказала вице-губернатор.

Православный центр "Спас" располагается в сосновом лесу недалеко от города Котовска, на территории бывшего лагеря "Березка", который после восьми лет бездействия в 2013 году был передан Тамбовской епархии. За летнюю смену центр принимает до 120 детей в возрасте от семи до 17 лет. В нем действует храм-часовня, проводятся божественные литургии, работают кружки по духовному и хоровому пению, хореографии и различным видам спорта.