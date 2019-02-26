Полярная экспедиция "Трансарктика-2019" Минприроды России стартует в марте

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Научная полярная экспедиция "Трансарктика - 2019", в рамках которой пройдет мониторинг состояния окружающей среды региона, начнется в марте текущего года, сообщает во вторник пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии.

"Полярная экспедиция стартует в марте текущего года, ожидается, что исследования в арктических морях и льдах ученые завершат осенью 2019 года. Цель исследований - совершенствование системы гидрометеорологической безопасности морской деятельности России в Арктике для реализации научных и практических интересов государства", - говорится в сообщении.

Научные изыскания и государственный мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды Арктики пройдут с использованием четырех научно-исследовательских и научно-экспедиционных судов Росгидромета.

В рейсе из Владивостока через Берингов пролив до побережья Кольского полуострова команды научно-экспедиционных судов "Михаил Сомов" и "Профессор Мультановский" проведут мониторинг природной среды окраинных арктических морей, а научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" во время экспедиции предусматривается вморозить во льды. Кроме того, будет организован "плавучий университет" на борту учебно-исследовательского судна "Профессор Молчанов".

"Наука должна идти впереди освоения. Всегда был в этом убежден. Российские ученые имеют колоссальный опыт работы в Арктике, и с учетом развития Северного морского пути, геологического изучения шельфов, задач природосбережения, мы должны постоянно присутствовать в Арктической зоне страны, выстраивая надежную систему наблюдений и анализа происходящих процессов", - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить в 2019 году 868,75 млн рублей на проведение научных исследований и мониторинга окружающей среды в Арктике в рамках экспедиции "Трансарктика-2019".