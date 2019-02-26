В СФ предложили удвоить штрафы за распространение вредной для детей информации

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сенатор Людмила Бокова во вторник внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается удвоить штрафы за нарушение правил распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе данных.

"Цель проекта федерального закона заключается в усилении административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в пояснительной записке.

В частности, за нарушение "установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию" предлагается ввести штрафы для граждан от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц - от 40 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток".

Также увеличиваются санкции за неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством интернета информации (за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме) в местах, доступных для детей, "административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию". Для граждан, работающих без образования юридического лица, планируются штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; для юридических лиц - от 40 тыс. до 100 тыс. рублей.

За размещение в информационной продукции для детей, включая материалы, размещаемые в интернете, данных о "привлечении детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию", - предлагается установить штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей; для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей.

Проверки интернет-провайдеров

Сенатор отдельным законопроектом также предлагает расширить перечень оснований для проведения внеплановых проверок интернет-провайдеров. Согласно предложенным поправкам в закон "О связи", уполномоченные органы будут иметь право проверить, ограничил ли оператор доступ к опасной для детей информации, если граждане, юридические, должностные лица или же СМИ сообщают о невыполнении оператором данного требования.

Помимо этого, Бокова считает нужным наделить владельцев сайтов правом "применять административные и организационные меры" для защиты несовершеннолетних от информации, опасной для их здоровья. Образовательные учреждения и организации, в свою очередь, в случае принятия законопроекта, должны будут разработать программы обеспечения информационной безопасности учащихся.