Родительский контроль. Глава Рособрнадзора, депутаты и артисты сдали ЕГЭ по русскому языку

"Сегодня нас ждет экзамен, который максимально приближен к реальности, родители почувствуют себя в роли учеников, познакомятся с процедурой, увидят, что это все очень просто", - сообщил руководитель пункта проведения экзамена Ирина Мурзова перед экзаменом.

Акция проходит по всей России уже в третий раз. В Москве экзаменационный пункт организовали в школе №1284.

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Борискин/. Единый государственный экзамен даже спустя десятилетие с момента своего официального запуска пугает некоторых школьников и их родителей не только своими заданиями, но и процедурой сдачи. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, народный артист России Игорь Бутман и другие артисты вместе с родителями школьников во вторник приняли участие в акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" и на собственном примере ощутили, каково сдавать экзамен по русскому языку.

как показал себя единый госэкзамен за десять лет

Эволюция ЕГЭ: как показал себя единый госэкзамен за десять лет

Некоторые из участников ЕГЭ пришли не столько сдавать, сколько оценивать экзамен. "Посмотрю на те задания, которые получим, тогда сделаю свой вывод, - сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. - Напряжение, конечно же, есть, я всю ночь губами шевелил, учил жи/ши, шпаргалки у меня все написаны, вы их не видите, но я о них знаю, так что я думаю, что все пройдет нормально".

Участница команды КВН "Сборная Пятигорска" и бывшая участница Comedy Woman Елена Борщева сдает такой экзамен впервые. "Моя старшая дочка совсем скоро будет сдавать ОГЭ, ЕГЭ, поэтому мне правда очень интересно каково это, я хочу проверить лично, чтобы знать, что ждет моих детей", - сказала она.

Вместе с родителями ЕГЭ сдавали народный артист России Игорь Бутман, заслуженный артист России Владимир Зайцев, заместитель художественного руководителя Театра Олега Табакова по творческой деятельности Павел Брюн, абсолютный победитель всероссийского конкурса "Учитель года России - 2018" Алихан Динаев, член ассоциации высокой моды и прет-а-порте России Сергей Сысоев.

Новшества в ЕГЭ

"С этого года у нас новая технология, которая позволяет печатать и после завершения экзамена сканировать бланки ответов и результатов сразу в компьютер. Это полностью исключает человеческий фактор в обработке экзамена", - сообщил перед экзаменом глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В комнате для хранения вещей глава ведомства попросил оставить телефоны и другие электронные устройства, а с собой взять только ручку с черной пастой.

"Часы тоже оставлять?" - поинтересовался Онищенко. "Часы можете не оставлять, они у вас не электронные", - ответил Кравцов.

Содержание экзамена

Участников ЕГЭ зарегистрировали, они прошли через металлодетекторы. На каждой двери аудитории - фамилии сдающих и их места. За парту - по одному. Материалы распечатали здесь же, в аудиториях.

Всего на экзамен отвели чуть более 30 минут вместо стандартных трех-четырех часов. Предлагается пять заданий, одно из них - написание сочинения-рассуждения.

За полчаса участники искали ошибки в постановке ударения, расставляли знаки препинания в стихотворении Сергея Есенина, рассуждали на тему патриотизма или окружающей среды.

У многих сложности вызвало задание с чередующимися гласными в корне. Так, Игорь Бутман рассказал, что допустил в своей работе ошибку, однако не увидел в ней "ничего, что вызвало бы его удивление". Елена Борщева призналась, что ей сложнее всего было писать от руки.

Некоторых участников чуть не удалили с экзамена. Так, Геннадий Онищенко читал вопросы вслух, за что получил замечание со стороны главы Рособрнадзора, который сообщил, что мешать другим участникам в аудитории нельзя.

Результаты "выпускников"

По словам родителей, для них такой ЕГЭ - попытка понять сложности, с которыми сталкиваются дети во время экзамена. "Родители же не в курсе как это все проходит, поэтому сложно было сперва вникнуть в задания, детям они уже знакомы", - призналась мать 11-классника Наталья Соколова.

"Задания не сложные, но, возможно, заумно сформулированы, не сразу понимаешь, но я полагаю, что наши дети научились понимать эту формулировку", - соглашается мать другого 11-классника Ирина Осипова. Она отметила, что с введением экзамена школьникам стало проще, так как не приходится сдавать каждый предмет, как это было до введения ЕГЭ. "Ребенок сейчас вправе сдать даже два экзамена, чтобы получить аттестат", - подчеркнула Осипова.

Как сообщил после подведения итогов председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Москвы Роман Дощинский при максимально возможных 28 баллах большинство участников набрали 24-25 баллов.

Кравцов сообщил, что сдавал ЕГЭ не первый раз, поэтому "шел абсолютно уверенный и спокойный, зная технологию". "Те школьники, которые знакомы с технологией, с правилами проведения экзамена, уверен, что каких-то серьезных проблем у них не будет", - сказал Кравцов.

По словам Бутмана, для него на экзамене не было сюрпризов. "Ничего такого, чтобы меня удивило. Я уже проверил несколько своих вопросов, ошибки есть, сделаны, но это моя личная проблема, а на самом деле ничего такого страшного", - сказал Бутман.

Онищенко отметил, что ему было немного дискомфортно сидеть на первой парте, однако если школьник уже готов и тренирован, то боятся ему нечего. "ЕГЭ эволюционирует, вернуться назад к тому, что было до его введения нельзя и не получится. Он сильно изменился по сравнению с первыми опытами. Совершенствовать оценку знаний нужно, и в этом направлении делается много разумного", - подчеркнул депутат.