Родители студентов из Ингушетии, задержанных в Египте, наняли местного адвоката

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года в Каире были задержаны граждане России, которые хотели получить в Египте религиозное образование. Позже некоторых отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии оставалась неизвестной. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 2 февраля сообщил, что четверо из пяти задержанных переведены в тюрьму Каира.

МАГАС, 26 февраля. /ТАСС/. Родители студентов из Ингушетии, которые были задержаны в Египте и находятся в тюрьме Каира, наняли для защиты местного адвоката. об этом сообщила ТАСС мать одного из задержанных студентов Марем Дзейтова.

"Мы наняли местного адвоката, передали ему все документы и доказательства, что наши сыновья на самом деле учились в египетском вузе аль-Азхар. Мы знали, куда едут наши дети, и я, и мой муж помогали сыну поступить в этот вуз, у нас есть визы с указанными сроками, подтверждающие это, мы часто его навещали в Египте, следили за успеваемостью - он хотел стать квалифицированным переводчиком арабского языка, у нас есть его студенческий билет из вуза и удостоверение о прохождении им подготовительных курсов в Египте для поступления в аль-Азхар. В Каире проводятся судебные процессы, но четкое обвинение до сих пор не предъявлено, в итоге каждого процесса срок ареста продлевается, сейчас срок задержания продлен снова на 45 суток - до 10 апреля", - сказала Дзейтова.

По ее словам, с момента задержания студентов родители направили обращения в различные ведомства с просьбой помочь в поиске пропавших.

"У нас есть все копии заявлений и обращений в консульский отдел посольства РФ, в администрацию президента РФ, МИД, к председателю Совета при президенте РФ по правам человека, и мы даже обращались в посольство Египта в Москве. В начале февраля нам пришел ответ с МИДа, что они находятся в пенитенциарном учреждении Каира. Нам позволяют видеться с детьми раз в неделю, мой муж дважды ездил на свидания, делал передачи", - добавила Дзейтова.

По словам Евкурова, пятый пропавший, некий Дугиев, мог оказаться вербовщиком, под влияние которого попали не только задержанные студенты из Ингушетии, но и выходцы из других регионов России. Между тем в консульском отделе посольства РФ в Каире предполагают, что этот человек также может находиться в тюрьме, однако говорить о его роли в этом деле пока рано. Более того, есть еще и шестой фигурант - имеющая гражданство РФ женщина, мать пятерых детей, которая также задержана и находится под следствием.