Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QS

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Российские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Об этом говорится в распространенном в среду исследовании QS World University Rankings by Subject 2019, оценивающем показатели вузов по 48 дисциплинам в пяти предметных областях.

Наивысшую строчку среди российских вузов, как и в 2018 году, занял Санкт-Петербургский горный университет по предмету "инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность". Он разместился на 19-й строчке. И хотя это означает потерю трех позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом, Санкт-Петербургский горный университет оказался единственным российским вузом, представленном в топ-20.

В целом же, согласно представленному исследованию, Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова остается лидирующим учебным заведением России. Он входит в топ-50 по пяти различным предметам: "лингвистика" (23-е место), "физика и астрономия" (26-е место), "современные языки" (33-е место), "математика" (34-е место), "компьютерные науки и информационные системы" (48-е место). Всего же в топ-100 флагман российского образования фигурирует 12 раз.

При этом четыре российских университета по-прежнему входят в первую сотню рейтинга по физике и астрономии: МГУ им. М. В. Ломоносова, а также Московский физико-технический институт, который попадает в группу вузов, занявших места с 51-го по сотое, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Новосибирский государственный университет (оба также в группе "51-100").

"Пожалуй, впервые за последние 15 лет российские вузы показывают такие отличные результаты по наукометрическим показателям - индекс цитирования является одним из самых сложных для улучшения показателей. Рост этого индикатора у россиян в этом году превысил среднемировой рост", - прокомментировала результаты рейтинга региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева.

"Также не могу не отметить результаты в академической репутации - помимо традиционного лидера, МГУ, в пятерку лидеров России по этому показателю входят Новосибирский государственный университет (наилучший результат - в математике), Высшая школа экономики (наилучший результат - в социологии), МИСиС (наилучший результат - в науках о материалах) и Санкт-Петербургский горный университет", - добавила она.

Мировые лидеры

Мировое лидерство за собой сохранил Гарвардский университет (США), который занимает первое место в мире по 12 предметам. За ним идет Массачусетский технологический институт из США (11 первых мест).

Если рассматривать ситуацию по странам, то США идут на первом месте по количеству факультетов вузов, представленных в топ-10. Вузы из Соединенных Штатов появляются в первой десятке 234 раза. Далее в рейтинге расположились Великобритания (137), Швейцария (22), Австралия (18), Канада (15), Сингапур (14), Нидерланды (12), Италия (6), Китай (4), Швеция (4).