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Семьи с шестью и более детьми в Приморье смогут приобрести автомобиль за счет края

Принятый закон будет действовать до 31 декабря 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Многодетные семьи, воспитывающие шестерых и более детей в Приморье, смогут получить из краевого бюджета выплату в 1 млн рублей на приобретение автомобиля. Соответствующий закон приняли в среду на очередном заседании депутаты краевого законодательного собрания.

"Поправки в закон "О социальной поддержке многодетных семей" предполагают предоставление единовременной социальной выплаты семьям с шестью и более детьми на приобретение транспорта. Закон срочный, он будет работать до 31 декабря 2024 года. Выплата предоставляет в размере стоимости автомобиля но не более 1 млн рублей", - доложила депутатам врио вице-губернатора Приморья Ирина Медведева.

Депутаты приняли закон сразу в трех чтениях единогласно.

По словам Медведевой, число семей с шестью и более детьми, стоящих на учете в Приморье, составляет 221. Прогнозируемая численность семей, которые в 2019 году обратятся за выплатой - 95.

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