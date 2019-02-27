Со льдом и с яйцом. Журналистов в медиацентре саммита США - КНДР угостили вьетнамским кофе

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Почти 3 тыс. иностранных журналистов, прибывших в Ханой освещать второй саммит лидеров КНДР и США, смогут попробовать вьетнамский кофе.

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Этот напиток - один из главных экспортных товаров Вьетнама.

Страна занимает второе место по его поставкам на мировой рынок.

Несколько вьетнамских кофейных брендов устроили в медиацентре саммита презентации своей продукции.

Представителям СМИ рассказывают об истории появления кофе во Вьетнаме и готовят для них этот напиток по традиционным вьетнамским рецептам.

Черный, с молоком и со льдом

Местный способ приготовления кофе занимает больше времени, чем привычная варка в турке или в кофемашине. Вьетнамцы готовят напиток при помощи фина - прибора, напоминающего миниатюрную кастрюлю, установленную сверху на чашку. Внутрь фина, между двух его фильтрующих сеточек, засыпается молотый кофе, а воду - крутой кипяток, надо доливать постепенно. Добавлять жидкость лучше всего в три приема, тогда чашечка под фином быстрее наполнится крепким эспрессо. Его можно пить сразу, а можно использовать в качестве ингредиента для распространенного здесь кофейного напитка - кафе сыа да. Речь идет об охлажденном кофе с добавлением сгущенного молока и дробленного льда. Именно этот вариант пользуется наибольшим спросом как у вьетнамцев, так и у приезжающих в страну иностранных туристов.

Должен попробовать каждый

Основным в линейке вьетнамских кофейных продуктов является кофе с яйцом. Журналисты также могут отведать его в международном медиацентре. Этот напиток появился в 1940-х годах благодаря Нгуену Ван Зянгу - бармену одного из старейших и лучших в стране отелей - "Метрополя", где также пройдут мероприятия второго саммита. Этим необычным кофе представителей СМИ угощают потомки Нгуена Ван Зянга.