Со льдом и с яйцом. Журналистов в медиацентре саммита США - КНДР угостили вьетнамским кофе

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Почти 3 тыс. иностранных журналистов, прибывших в Ханой освещать второй саммит лидеров КНДР и США, смогут попробовать вьетнамский кофе.
Этот напиток - один из главных экспортных товаров Вьетнама.
Страна занимает второе место по его поставкам на мировой рынок.
Несколько вьетнамских кофейных брендов устроили в медиацентре саммита презентации своей продукции.
Представителям СМИ рассказывают об истории появления кофе во Вьетнаме и готовят для них этот напиток по традиционным вьетнамским рецептам.
Черный, с молоком и со льдом
Местный способ приготовления кофе занимает больше времени, чем привычная варка в турке или в кофемашине. Вьетнамцы готовят напиток при помощи фина - прибора, напоминающего миниатюрную кастрюлю, установленную сверху на чашку. Внутрь фина, между двух его фильтрующих сеточек, засыпается молотый кофе, а воду - крутой кипяток, надо доливать постепенно. Добавлять жидкость лучше всего в три приема, тогда чашечка под фином быстрее наполнится крепким эспрессо. Его можно пить сразу, а можно использовать в качестве ингредиента для распространенного здесь кофейного напитка - кафе сыа да. Речь идет об охлажденном кофе с добавлением сгущенного молока и дробленного льда. Именно этот вариант пользуется наибольшим спросом как у вьетнамцев, так и у приезжающих в страну иностранных туристов.
Должен попробовать каждый
Основным в линейке вьетнамских кофейных продуктов является кофе с яйцом. Журналисты также могут отведать его в международном медиацентре. Этот напиток появился в 1940-х годах благодаря Нгуену Ван Зянгу - бармену одного из старейших и лучших в стране отелей - "Метрополя", где также пройдут мероприятия второго саммита. Этим необычным кофе представителей СМИ угощают потомки Нгуена Ван Зянга.
В прошлом веке обычное коровье молоко было во Вьетнаме дефицитом, завозилось исключительно из-за рубежа, а в самой стране молочное животноводство отсутствовало полностью. Однако кофе с молоком посетители бара "Метрополя" спрашивали регулярно. В конце концов Нгуен Ван Зянг предложил альтернативу - кофе со взбитым яичным желтком. Для своего фирменного напитка Зянг взбивал свежий желток со сливочным маслом, сахаром и порошком корицы до пенной консистенции, а затем добавлял полученную смесь в чашку свежесваренного черного кофе. Рецепт сразу же понравился гостям и стал известен далеко за пределами французского Индокитая.
Когда Зянг вышел на пенсию, он открыл в центре Ханоя небольшое кафе, названное собственным именем. Сейчас семейный бизнес кофейни "Зянг" ведут два сына бармена. Родители передали им рецепт "того самого" кофе, который семья готовит уже более семи десятилетий. Именно за ним в кафе "Зянг" тянутся посетители со всего мира. По оценкам портала Buzzfeed, кофе с яйцом по-вьетнамски, которое готовят в кафе "Зянг", занимает первое место в числе самых знаменитых кофейных напитков мира, которые хотя бы раз в жизни стоит попробовать всем ценителям кофе.