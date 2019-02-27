Верховный суд рассмотрит иск пожарного о признании 5 пунктов устава службы недействующими

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Верховный суд России принял к рассмотрению иск пожарного Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. В нем он просит признать недействительными ряд статей Боевого устава подразделений пожарной охраны (БУПО), утвержденного приказом МЧС осенью 2017 года.

"Изучив административное исковое заявление Генина Сергея о признании недействующими пунктов 3, 52, 73, 76, 80 Боевого устава подразделений пожарной охраны <…> определил административное исковое заявление Генина принять к производству Верховного суда в качестве суда первой инстанции и возбудить административное дело", - говорится в постановлении суда.

В качестве ответчика в порядке к подготовке к заседанию привлечено МЧС России.

Боевой устав подразделений пожарной охраны определяет порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (АСР). Пункт 3 гласит, что выполнение устава "является обязательным для всего личного состава органов управления и подразделений пожарной охраны, участвующего в тушении пожаров". Пункт 52 расписывает права руководителя тушением пожара, пункт 73 прямо обязывает пожарных спасать людей в случае, если есть угроза их жизни и здоровью, а пункт 76 - делать это в первоочередном порядке.

Как пояснил ТАСС профессор кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС Сергей Назаров, Генин во время тушения пожара в "Зимней вишне" все эти пункты выполнил, но следствие сочло иначе, фактически обвинив его в том, что он нашел в задымленном ТЦ пострадавшего и спас его, вместо того, чтобы оставить его и продолжать искать кинозал, где, согласно показаниям очевидцев, были дети.

"Имел ли право он, обнаружив живого человека, бросить его ? Согласно обвинению, которое ссылается на БУПО, - мог. Поэтому Генин и ставит вопрос, что этот боевой устав содержит недействующие пункты", - сказал Назаров.

Ранее Ганин уже подавал иск о признании ряда положений БУПО недействительными. Но тогда Верховный суд не принял его к рассмотрению.

Дело Генина

По версии следствия, при тушении пожара Сергей Генин действовал в нарушение боевого устава и ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности. На заседании суда в апреле была продемонстрирована видеозапись, на которой видно, что Александр Ананьев - отец трех погибших в ТЦ девочек - неоднократно указывал Генину короткий путь на четвертый этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, но пожарный последовал за охранником ТЦ, потеряв ценное время. Из-за этого от отравления продуктами горения, угарным газом и от полученных термических ожогов погибли не менее 37 человек, находившихся в кинозале номер 2.

Ранее адвокат Генина сообщала, что обвинение ее подзащитному было расширено с одного до трех халатных действий. Кроме отказа следовать за Ананьевым, Генину вменяют в вину, что он вместо того, чтобы искать людей, спасал одного человека, а также то, что он не передал по рации информацию о том, что дети находятся во втором кинозале.

В поддержку Генина была создана петиция на сайте Change.org, ее подписали более 55,7 тыс. человек.