Подозрение на рак выявлено у 3,6% участников бесплатного скрининга в рамках акции в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Более 18 тыс. жителей Москвы в феврале прошли бесплатный онкоскрининг, у 3,6% из них выявлено подозрение на рак, говорится в сообщении на информационном портале правительства Москвы.

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"Подозрение на рак выявили у 3,6% пациентов. Все они направлены на дополнительные обследования. В феврале свыше 18 тыс. москвичей приняли участие в бесплатной акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака. Она проходила 2, 4, 9 и 16 февраля в более чем 40 медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году обследование в рамках акции прошли в 1,5 раза больше москвичей, чем в прошлом году.

"Также у 15% обнаружили узловые доброкачественные заболевания, у 12% - другие патологии. У большинства участников акции - 60% - патологии не выявлены", - приводятся на портале слова главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

В сообщении отмечается, что самым востребованным исследованием стала маммография, ее прошли более 3 тыс. женщин. На втором месте - флюорография, которую сделали свыше 2,5 тыс. человек, а на третьем - цитологический анализ шейки матки (2,3 тыс. пациенток).