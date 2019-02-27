Исследование: каждый бразилец потратит на карнавал в среднем по $170

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 февраля. /ТАСС/. Каждый житель Бразилии потратит в среднем 634 реала (около $170) на открывающийся 1 марта в стране карнавал. Таковы данные опроса Службы защиты кредита (SPC), обнародованные во вторник газетой Globo.

Согласно исследованию, большая часть этих дополнительных расходов связана с потреблением пива и безалкогольных прохладительных напитков, а также с покупкой уличного фастфуда во время карнавальных шествий. О готовности позволить себе эти траты сообщили 49% опрошенных. Другой существенной статьей расходов станет оплата такси при возвращении с праздника поздно ночью. Воспользоваться такими услугами во время карнавала намерены 37% бразильцев.

Еще 21% респондентов купят билеты на различные шоу, а 17% - заплатят за проживание, так как в праздничные дни отправятся в другой город. По прогнозу SPC, не менее 13% жителей южноамериканской страны по итогам карнавальных торжеств окажутся в долгах. "Люди склонны считать, что планировать свои расходы - это очень скучно, но нужно уметь думать о завтрашнем дне. Тем более карнавал - очень демократичный праздник. Можно придумать себе костюм, который будет стоить мало или совсем ничего", - отметила в интервью газете финансист Лусиана Фокс.

Торжественная церемония открытия карнавала в Рио-де-Жанейро в этом году состоится 1 марта. По традиции центральным событием праздника станет парад соревнующихся друг с другом школ самбы, который пройдет на самбодроме "Маркиз де Сапукаи" - протяженностью 700 м площадке с трибунами по обеим сторонам. Участвующие в соревновании коллективы, по аналогии с футбольными командами, делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига. Именно ее представители - 12 школ самбы - ежегодно борются за звание победителя парада. Выступление каждого коллектива оценивает жюри, состоящее из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов.

Помимо официального карнавала, который собирает десятки тысяч зрителей на трибунах "Маркиза де Сапукаи", на проспектах, набережных и площадях Рио-де-Жанейро в ближайшие дни пройдут массовые костюмированные парады. Эти шествия называют "уличным карнавалом". Их отличает большая демократичность и доступность по сравнению с шоу на самбодроме.