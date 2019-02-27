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Самый высокий в России поклонный крест освятили под Красноярском

Его высота составляет 49 метров
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© Вадим Кофман/Управление пресс-службы губернатора и Правительства Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Церемония освящения самого высокого поклонного креста в России прошла в среду в Красноярске.

По данным Красноярской епархии Русской православной церкви, выплавленный из легированной стали 49-метровый поклонный крест станет новым символом Красноярска. Крест отлично виден въезжающим в город автомобилистам, а также с борта самолетов, идущих на посадку в аэропорт.

"Люди с давних времен стремились устанавливать поклонные кресты на знаковых местах. <...> В этом смысле воздвижение поклонного креста на Дрокинской горе - [это] очень удачная идея. <...> Отсюда виден весь Красноярск", - сказал на церемонии губернатор Красноярского края Александр Усс.

Как сообщил ТАСС председатель общественного совета при Красноярской епархии Виктор Зубарев, этот крест - самый высокий в России и третий в мире. Выше него только испанский - 150 метров и македонский - 66 метров.

В епархии сообщили агентству, что в дальнейшем в основании креста планируется построить пещерный храм, а у подножия Дрокинской горы - храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Эти два храма будут соединены лестницей.

Крест установлен за счет спонсорской помощи ОАО "Красцветмет" и АО "Губернские аптеки", два частных лица пожертвовали земельные участки под его размещение.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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