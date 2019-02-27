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Арктика сегодня

Международные соревнования Arctic Skills по оленеводству пройдут в апреле в Якутии

Мероприятие завершится спортивными играми и гонками на оленьих упряжках

ЯКУТСК, 27 февраля. /ТАСС /. Соревнования молодых оленеводов по арктическим компетенциям Arctic Skills состоятся в апреле в Нижнеколымском районе на севере Якутии, сообщила в среду ТАСС директор Арктического колледжа народов Севера Елена Антипина.

По ее словам, участники будут соревноваться в подсчете оленей, надевания упряжи, плетении чаута (ременного аркана).

"Отдельная конкурсная программа будет у молодых чумработниц: их ждут конкурсы по разжиганию костра, готовке ухи. Планируется испытание по разделке туши оленя", - рассказала Антипина.

Конкурс завершится спортивными играми и гонками на оленьих упряжках.

Инициатива Arctic Skills была предложена в 2016 году Министерством профессионального образования и расстановки кадров Якутии совместно с международной неправительственной организацией "Северный Форум". Ранее конкурсы Arctic Skills проводились в некоторых регионах российского и зарубежного Севера. Международный конкурс организуется правительством Якутии, Арктическим советом и Университетом Арктики.

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