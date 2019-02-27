Международные соревнования Arctic Skills по оленеводству пройдут в апреле в Якутии

"Скиньте мне любую сумму". Почему просить деньги (не) стыдно

Может ли взрослый человек просить денег, если с ним не произошло что-то страшное? Об этом все чаще спорят те, кому "все надо зарабатывать самому", и те, для кого "нуждаться в помощи — не стыдно"

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