ВОЗ запросила у мирового сообщества $148 млн на борьбу с вирусом Эбола

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ситуацией в районах Демократической Республики Конго (ДРК), охваченных вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Она попросила мировое сообщество срочно выделить $148 млн на борьбу со смертельно опасным вирусом, который с конца июля унес более 550 жизней.

"Срочно необходимы $148 млн для всех партнеров, участвующих в реагировании [на БВВЭ] для продолжения их работы", - говорится в заявлении организации, распространенном в Женеве. - Обещано пока менее $10 млн".

Этот призыв опубликован за неделю до очередной поездки генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса в ДРК. В программе визита - встреча с президентом африканской страны Феликсом Чисекеди и посещение городов Бутембо и Катва в районе вспышки БВВЭ.

"Ситуация беспрецедентная", - заявил глава ВОЗ, подчеркнув, что никогда "вспышка Эболы не происходила в таких условиях, при такой высокой мобильности населения и столь многочисленных пробелах в системе здравоохранения". Положение в сфере безопасности вызывает серьезную обеспокоенность, продолжил Тедрос Аданом Гебрейесус, добавив, что он "глубоко опечален сообщениями о том, что объект здравоохранения "Врачей без границ" в Катве подвергся в воскресенье ночью нападению". По его словам, несмотря на этот инцидент, имеются и "крупные достижения", так как удалось предотвратить "сотни и, возможно, тысячи смертей". Более 80 тыс. жителей ДРК были вакцинированы и более 400 получили лечение. Осуществлялось наблюдение за "тысячами подозрительных случаев". При подтверждении наличия Эболы больные направлялись в лечебницы. Удалось проверить более 40 тыс. контактов больных людей со здоровыми. ВОЗ передала нуждающимся более 300 т различных гуманитарных грузов.

Как поясняет ВОЗ, поддержка странами-донорами усилий по борьбе с Эболой необходима именно сейчас, учитывая потенциал распространения БВВЭ на новые районы. Операция по борьбе с недугом принесет успех только в том случае, если будет интенсивной, считают в организации.

По данным министерства здравоохранения ДРК, по состоянию на 26 февраля в стране с июля БВВЭ заболели 875 человек, 551 из них умерли. Медицинские работники расследуют 196 подозрительных случаев.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушение функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК уже десятая. 28 июля прошлого года органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий отмечалась летальность от 25% до 90%.