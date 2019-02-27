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Соединяющий Ненецкий АО с другими регионами проезд по дороге закрыт из-за непогоды

Днем на большей части региона умеренный снег, метель и ветер порывами до 22 м/с

ТАСС, 27 февраля.  Сезонная дорога Нарьян-Мар - Усинск, соединяющая Ненецкий автономный округ с другими регионами, закрыта из-за метели. Об этом сообщили ТАСС в среду в диспетчерской предприятия "Нарьян-Мардорремстрой", которое занимается содержанием дороги.

"Зимник (сезонная дорога) закрыт для проезда всех видов транспорта по погодным условиям из-за метели ", - сказали в диспетчерской. На дороге работает техника по расчистке, когда будет открыт проезд, пока неизвестно.

По данным Севгидромета, днем на большей части округа умеренный снег, метель, ветер порывами до 22 м/с.

Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Ежегодно работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов. Этой зимой дорога была открыта 29 декабря.

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РоссияНенецкий автономный округ
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