"Известия": Минобрнауки разработает метод признания самообразования в России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ разработает метод признания самообразования в России, внеся соответствующие поправки в закон "Об образовании в РФ". Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол заседания комиссии Минобрнауки по законопроектной деятельности.

По информации издания, министерство планирует в 2019 году внести определенные поправки в закон "Об образовании в РФ", которые помогут разработать метод признания ведомством самообразования в стране. В пресс-службе министерства пояснили "Известиям", что изменения необходимы "для стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы "Новые возможности".

Сначала, пишет газета, Минобрнауки планирует ввести лишь зачет отдельных курсов. В пресс-службе ведомства рассказали, что речь идет о программах среднего профессионального и высшего образования.

Ранее глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков заявлял, что примерно 20% образовательных программ высших учебных заведений в течение ближайших пяти лет должны реализовываться дистанционно. Он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос частичной замены традиционных программ дистанционными.

Кроме того, в ведомстве отмечали, что в рамках проекта "Современная цифровая образовательная среда" создается инфраструктура, которая позволит по принципу "одного окна" получать доступ к лучшему образовательному контенту, разработанному ведущими преподавателями и экспертами страны. В системе уже собраны более 600 онлайн-курсов, которые могут использовать как вузы, так и студенты для самообразования.