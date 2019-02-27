Decathlon отказался продавать спортивные хиджабы для бега

В Decathlon уточнили, что с утра вторника служба поддержки получила около 500 звонков и электронных писем от недовольных граждан. "Наши команды в магазинах подвергались оскорблениям и угрозам, иногда физической расправы", - заявила компания, приведя в своем Twitter примеры некоторых сообщений, в которых их называли пособниками исламистов, обвиняли в предательстве ценностей республики или, например, спрашивали, когда поступят в продажу пояса смертников.

"Мы разработали этот головной убор (хиджаб), чтобы удовлетворить запросы наших марокканских клиентов, - говорится в совместном заявлении Decathlon и компании Kalenji, создавшей данный аксессуар. - Перед лицом жесткой полемики и угроз, которые совершенно не отвечают нашему желанию удовлетворять потребности клиентов, для нас приоритетом стало снятие напряженности. В этой связи мы приостанавливаем коммерческую реализацию данного продукта во Франции, чтобы обеспечить безопасность участников нашей команды".

Неизвестно, когда именно объявление о предстоящих продажах появилось на сайте Decathlon, но одной из первых, кто раскритиковал подобную инициативу, стала представитель партии "Республиканцы" Лидия Гиру, которая в своем Twitter опубликовала обвинительный текст, прикрепив к нему скриншоты из интернет-магазина. К понедельнику уже появились реакции различных общественных организаций и других политиков.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен заявила в эфире радио RTL, что "предпочла бы, чтобы французский бренд не продвигал" такой товар. Указав на то, что во Франции разрешено ношение подобного элемента одежды, министр в то же время отметила, что, по ее мнению, "не стоит поощрять разделения между мужчинами и женщинами". Председатель Сената Жерар Ларше, в свою очередь, в эфире телеканала BFM заявил, что "заработок на всем подряд не отвечает [его] принципам этики".

Компания поначалу сослалась на ошибку, заявив, что товар оказался во французском сегменте случайно и что он предназначался только для Марокко. Позже руководитель отдела внешних коммуникаций Decathlon United Ксавье Ривуар заявил Agence France-Presse, что спортивный хиджаб будет доступен на территории республики и во всем мире до конца марта. "Мы привержены тому, чтобы сделать спорт доступным для как можно большего числа женщин во всем мире - это практически наше социальное обязательство", - подчеркнул он. Спустя несколько часов он объявил об отказе от инициативы.

Другие примеры

Известно, что на официальном сайте Nike любой француз может приобрести похожий спорт-хиджаб за €30. Как и в случае с Decathlon, американская компания подчеркивает необходимость приобретения данного аксессуара для спортсменок, исповедующих ислам, чтобы они могли комфортно себя чувствовать во время тренировок и соревнований. Кроме того, на популярных интернет-площадках можно найти более бюджетные варианты.

В 2016 году мэр Парижа Анн Идальго вместе с мэром Лондона Садиком Ханом публично выступила с критикой вводимых во Франции запретов на ношение мусульманского купальника - буркини. Тогда она назвала похожие выпады в соцсетях и СМИ "политической истерией". С тех пор некоторые мэры городов вводят локальные запреты на ношение данного купального костюма, несмотря на высокий риск получить ответные иски, поскольку Государственный совет Франции выступил против подобных мер. Сейчас же ни глава парижской администрации, ни мусульманские организации не выступили с заявлениями в защиту спортивного магазина и его инициативы.

Поскольку буркини не закрывает лица, оно не противоречит французскому закону, который запрещает полностью закрывать лицо и тело в общественных местах. Таким образом его исключительно религиозный характер не может быть основанием для запрета ношения в общественных местах.