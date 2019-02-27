Путин поручил Госдуме принять в весеннюю сессию закон о квотировании выбросов в атмосферу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и депутатам Государственной думы принять в весеннюю сессию закон о квотировании выбросов в атмосферу.

"Обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 года федерального закона, предусматривающего применение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по реализации послания Федеральному собранию.

Согласно тексту документа, речь в первую очередь идет о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижний Тагил, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поручение должно быть исполнено до 1 июля 2019 года.

К этом же времени Госдуме предстоит принять ряд федеральных законов, направленных на развитие цифровой экономики, в том числе определяющих порядок совершения гражданско-правовых сделок в электронной форме, а также предусматривающих регулирование цифровых финансовых активов и привлечение финансовых ресурсов с использованием цифровых технологий, отмечается в перечне поручений.