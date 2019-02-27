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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин поручил обеспечить участие общественных инспекторов в экологическом контроле в РФ

Это поручение главы государства адресовано Общероссийскому народному фронту и Росприроднадзору

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить участие представителей общественных организаций и НКО в экологическом контроле в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в среду на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам послания президента Федеральному собранию.

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Данное поручение адресовано Общероссийскому народному фронту и Росприроднадзору. "Обеспечить привлечение граждан, представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций к участию в общественном экологическом контроле в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды. Доклад - до 1 июля 2019 года, далее - один раз в полгода", - говорится в документе.

В послании Федеральному собранию 20 февраля глава государства, в частности, призвал ОНФ "обеспечивать действенный гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов". "Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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