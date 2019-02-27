Путин утвердил сроки исполнения поручений по детским пособиям и поддержке семей с детьми

В срок до 25 марта кабмин должен обеспечить внесение изменений в законы с тем, чтобы с 1 июля 2019 года поднять до 10 тыс. рублей размер ежемесячных выплат на детей-инвалидов, предоставить право семьям с тремя и более детьми на погашение 450 тыс. рублей из их ипотечного кредита, а семьям с двумя и более детьми субсидировать процентную ставку до уровня 6% годовых на весь срок действия этих кредитов.

До 1 июля 2019 года правительство должно будет обеспечить изменения в закон, чтобы сократить налоги на имущество физических лиц в отношении жилых домов - на величину кадастровой стоимости 7 кв. м или в отношении квартир - на величину кадастровой стоимости 5 кв. м для налогоплательщиков, имеющих трех и более детей, в расчете на каждого ребенка. Кроме того, для семей с тремя и более детьми налоговая база на земельный участок должна быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 6 соток.

В тот же срок правительство должно провести поправки в законодательство, чтобы земельный налог не рос более чем на 10% в год, а также чтобы предоставить право застройщикам уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму расходов, понесенных в связи со строительством объектов социальной инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождение операций по передаче таких объектов от обложения налогом на добавленную стоимость. Также до 1 июля правительство должно обеспечить нормативную базу для обнуления ставки по налогу на прибыль для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек.

До 1 декабря Путин потребовал от правительства законодательно обеспечить изменение с 1 января 2020 года размера среднего дохода семьи, дающего право на получение детского пособия, с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума, а также отмену отмену возрастного ограничения в 50 лет при осуществлении единовременных компенсационных выплат медработникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты. Кроме того, кабмину необходимо будет установить правовые основания для запуска с 2020 года программы "Земский учитель", предусматривающей "подъемные" в 1 млн. рублей учителю, прибывшему на работу на село. В тот же срок правительству поручено обеспечить изменения в законах, чтобы утвердить стандарты модели "Бережливая поликлиника".