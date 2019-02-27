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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин поручил к 2022 году закрепить в госреестре границы всех природоохранных территорий

Доклад по этому вопросу должен быть представлен к 1 июля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Данные о границах всех федеральных природоохранных территорий России должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости к 2022 году. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в среду на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию.

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"Минприроды России совместно с Росреестром до 1 января 2022 года завершить внесение сведений о местоположении границ особо охраняемых природных территорий федерального значения в Единый государственный реестр недвижимости", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу должен быть сделан к 1 июля и далее раз в полгода.

20 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ, в частности, поручил Минприроды провести детальную ревизию постановки на кадастровый учет всех природоохранных территорий. По словам президента, у многих особо охраняемых природных территорий до сих пор четко не определены границы, не соблюдаются режимы регулирования.

Он также сообщил, что новые национальные парки в 2019 году будут созданы в Дагестане, Коми, Якутии, Алтайском крае и в Челябинской области.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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