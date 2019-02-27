Минниханов поручил передать изъятого при обыске тигренка Казанскому зооботсаду

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился разместить в Казанском зооботсаду тигренка Луну, найденного полицейскими при обыске у подозреваемого. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Животное нашли, когда правоохранители ликвидировали нарколабораторию. По предварительной информации, лидером преступной группы был 32-летний мужчина, кроме двухмесячного тигренка, полицейские изъяли при обыске в его жилье 150 тыс. рублей. Животное передали в детско-юношескую конно-спортивную школу (ДЮКСШ) "Тулпар" на ответственное хранение по решению следователя главного следственного управления.

"Учитывая необычный статус тигренка, так как он проходит как улика, прокуратура проработала этот вопрос с точки зрения правовой формы. Они, по поручению президента, все это отработали и сейчас [тигренка] сюда в Казань уже везут, он в дороге. В ближайшее время его заселят в Казанский зооботсад, ему все соответствующие условия подготовили", - сказала Галимова.

По ее словам, Минниханов принял решение после того, как увидел онлайн-петицию, ее авторы просили оставить животное в республике. Галимова отметил, что президент республики дал все соответствующие поручения правоохранителям и городским властям, чтобы организовать оптимальные условия для размещения тигренка.