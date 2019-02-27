Эксперты Минздрава предложили внести в диспансеризацию сертификат молодоженов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Эксперты Минздрава РФ предложили внедрить в программу диспансерного наблюдения за состоянием здоровья российских граждан сертификат молодоженов. Об этом сообщил в среду ТАСС главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью профессор Олег Аполихин.

Так называемый паспорт или сертификат молодоженов - это документ, в который планируется вносить сведения о состоянии репродуктивного здоровья молодых семейных пар. Предполагается, что врачи-гинекологи, а также врачи-андрологи, занимающиеся проблемами мужского здоровья, будут обследовать состояние репродуктивной системы пар, вступающих в брак.

"Наше предложение, что этот документ будет внедрен в диспансеризацию", - сказал Аполихин. По его словам, на совместном совещании министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова одобрила это предложение и поручила коллегам заняться подготовкой консолидированных рекомендаций.

Аполихин пояснил, что существенной разницы, будет ли паспорт молодоженов бумажным или цифровым, нет, отметив, что "в новом формате проще сделать его цифровым". Такой выбор может быть обусловлен приоритетностью в развитии технологических возможностей в нацпроекте "Здравоохранение" в целом. "Вопросы первичной профилактики, информационные вопросы, особенно по... здоровому образу жизни, - они, конечно, будут интегрированы на сайте и будут иметь возможность такого контента цифрового в применительном аспекте", - добавил он.

Обследование семейных пар будет проводиться по их собственному желанию, бесплатно и на условиях анонимности. Аполихин уточнил, что в Минздраве планируют создание центра семьи и брака, где будет оказываться консультативная помощь в основном по рождению детей и планированию семьи. "Это комплексная... система, которая направлена... максимально помочь людям обеспечить создание семьи во всех аспектах: это и психолог, это и специалист по женскому здоровью - акушер-гинеколог, специалист по мужскому здоровью - андролог, эндокринолог", - пояснил он.

По итогам круглого стола на тему "Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения" 26 февраля был разработан проект рекомендаций, который имеется в распоряжении ТАСС. В частности, была озвучена инициатива проработать вопрос внедрения сертификата молодоженов с целью обследования состояния репродуктивной системы лиц, вступающих в брак. Некоторые СМИ после круглого стола сообщили, что с данными рекомендациями выступил комитет Совета Федерации по соцполитике, однако, по словам сенаторов, предложение были озвучены отдельными участниками дискуссии не из числа членов верхней палаты парламента.