Более 98% девятиклассников успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Более 98% учащихся девятых классов российских школ успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку. Об этом в среду сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Более 98% участников итогового собеседования по русскому языку, которое прошло для учащихся девятых классов 13 февраля, успешно справились с заданиями и получили "зачет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основной срок проведения итогового собеседования участие в нем приняли более 1,4 млн девятиклассников. Для проведения собеседования было задействовано более 37 тысяч школ из всех регионов России и 82 образовательные организации за пределами страны.

"Об устном формате экзамена мы давно говорили, давно к нему шли и в этом году реализовали. Введение собеседования в штатный режим прошло успешно. Несмотря на то, что в таком масштабе данная процедура была проведена впервые, каких-то серьезных сбоев не было. Подавляющее большинство девятиклассников успешно справились с собеседованием и получили "зачет", - приводятся слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года введено для выпускников 9 классов как обязательное, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Оно оценивается по системе "зачет"/"незачет". Свои индивидуальные результаты участники получили не позднее 19 февраля. Для выпускников, получивших "незачет", либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни собеседования - 13 марта и 6 мая.