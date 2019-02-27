Совфед одобрил закон о запрете военным пользоваться смартфонами на службе

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы.

Согласно закону, военным запрещается иметь при себе, находясь на службе, электронные приборы или технические средства бытового назначения, которые позволяют с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Речь идет о телефонах, планшетах, навигаторах, видеорегистраторах, внешних носителях информации.

Как заявил ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, данный запрет будет действовать не на протяжени всего периода военной службы, а непосредственно при исполнении ее обязанностей.

"Указанная норма является формально определенной, точной, не допускающей произвольного применения, так как затрагивает исключительно ограничение на распространение информации, связанной только со служебной деятельностью военнослужащих либо деятельностью воинских частей и организаций", - говорится в пояснительной записке.

Ограничение относится к ситуациям, связанным с исполнением "отдельных обязанностей военной службы, например, при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части и так далее", говорится в сопроводительных материалах. Как заверил ТАСС ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, обычные кнопочные телефоны без фотокамеры не будут запрещены.